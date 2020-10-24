24 октября 2020

Политолог предрек США развал и кризис после выборов

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Политолог уверен, что его прогноз неизбежен при любых результатах голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соединенные Штаты могут столкнуться с крупным кризисом после проведения выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог, экономист и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, представитель Демократической партии США Джо Байден является очень слабым кандидатом. У него, по мнению политолога, есть проблемы со здоровьем, а также наблюдаются провалы в памяти. «Совсем без памяти. Слабенький какой-то. Не отражает, где выступает, на какой пост баллотируется, как зовут. Постоянно врёт. Обвиняет во всём всех и вся — и русских хакеров, и иранцев, и Трампа с китайцами», — написал Сатановский. Политолог предсказал серьезный кризис после выборов в США, который приведет к развалу страны. Он считает, что его прогноз неизбежен при любых результатах голосования.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Главные кандидаты на пост лидера страны — это Дональд Трамп и Джозеф Байден. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США готовятся пресекать массовые беспорядки в этот день, передает агентство Nation News. Первые дебаты между Трампом и Байденом запомнились избирателям большим количеством взаимных оскорблений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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