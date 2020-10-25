Города УрФО попали в список лучших мест для осенних путешествий

В опросе приняли участие 1900 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Туристы назвали лучшие российские города, в которые стоит отправиться осенью. Об этом сообщает онлайн-сервис Туту.ру.

Лидером рейтинга оказалась Северная столица, за нее проголосовали 29% респондентов. На втором месте Москва (17%), на третьем — Казань (13%). В первую пятерку вошли также Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). 3% опрошенных хотят провести осень в Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Самаре. По 2% проголосовали за Омск, Челябинск, Уфу и Красноярск. И только 1% респондентов хотел бы поехать осенью в Пермь, пишет «Национальная служба новостей». В опросе приняли участие 1900 человек.

Ранее были названы популярные города для Новогодних каникул. Согласно сервису OneTwoTrip, большинство россиян купили билеты в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Часть граждан намерена отправиться в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Отмечается, что средняя стоимость билетов на новогодний период снизилась. Сейчас в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тысячи рублей. В прошлом году билет обошелся бы минимум в 7,7 тысячи рублей.