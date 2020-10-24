На новогодние праздники большинство россиян отправится в столицу и на курорты страны. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург», — пишет RT со ссылкой на данные исследования. Часть россиян намерена отправиться в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
В исследовании также уточняется, что средняя стоимость билетов на новогодний период снизилась. Сейчас в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тысячи рублей. В прошлом году билет обошелся бы минимум в 7,7 тысячи рублей.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что путешествие в новогодние каникулы обойдется россиянам в среднем в 44-46 тысяч рублей на человека — это средняя стоимость тура на 8-9 дней. Однако уложиться в сумму 10-20 тысяч рублей реально при условии, что путешествие будет проходить в рамках одного региона, пишет агентство Nation News.
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