24 октября 2020

Где в России отметить Новый год. Список популярных городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя Москва. Москва, город москва, кремль, гим, новый год, иллюминация, манежная площадь, манежка, государственный исторический музей
Многие россияне любят встречать Новый год в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На новогодние праздники большинство россиян отправится в столицу и на курорты страны. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург», — пишет RT со ссылкой на данные исследования. Часть россиян намерена отправиться в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

В исследовании также уточняется, что средняя стоимость билетов на новогодний период снизилась. Сейчас в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тысячи рублей. В прошлом году билет обошелся бы минимум в 7,7 тысячи рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что путешествие в новогодние каникулы обойдется россиянам в среднем в 44-46 тысяч рублей на человека — это средняя стоимость тура на 8-9 дней. Однако уложиться в сумму 10-20 тысяч рублей реально при условии, что путешествие будет проходить в рамках одного региона, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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