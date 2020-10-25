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Что разрешено и что запрещено пермякам на карантине. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, трамвай, пассажир в маске
Ограничения действуют в крае по 1 ноября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае третью неделю подряд растет число заболевших коронавирусом. Неблагополучная эпидситуация вынуждает краевые власти вновь поэтапно вводить ограничительные меры: уже ужесточен масочный режим, а с понедельника многофункицональные центры «Мои Документы» начнут принимать посетителей только по предварительной записи. Какие еще ограничения действуют в регионе из-за коронавируса — в обновленном списке URA.RU.

В Пермском крае на две недели, начиная с 26 октября, ограничена работа:

  • театров;
  • филармонии;
  • культурно-досуговых учреждений;
  • государственных организаций исполнительских искусств (всем указанным организациям рекомендовано работать без зрителей);
  • все ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия также ограничены.

В Пермском крае разрешены:

  • массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
  • массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 200 человек, на каждого из них которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
  • официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
  • мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
  • мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
  • одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
  • деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек;
  • иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.

В Пермском крае разрешается работать:

  • всем организациям и предприятиям за исключением прописанных в обновленном указе губернатора (ниже в данном тексте список организаций, чья работа запрещена). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:
  • при проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;
  • в музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;
  • в работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 кв. метров площади;
  • в организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;
  • работники организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;
  • руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений;
  • предельное количество лиц, которые могут находиться одновременно в торговом зале объектов торговли, определяется из расчета 1 человек на 4 кв. метра. В организациях торговли запрещается установка аттракционов, игровых автоматов и оказание развлекательных услуг (детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений)

В Пермском крае запрещено по 1 ноября:

  • работа ночных клубов, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
  • проведение развлекательных мероприятий в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;
  • проведение в кафе и ресторанах свадеб, банкетов и юбилеев.

Начиная с 22 октября, введен дистанционный режим работы для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно; работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет; работников, имеющих хронические заболевания. Граждане, старше 65 лет, обязаны соблюдать режим самоизоляции по 1 ноября включительно. Изменения отражены в Указе губернатора.

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