Губернатор ужесточил режим изоляции — долги скорой помощи покроет правительство — иностранцы смогут посетить Екатеринбург по электронным визам — «Уралвагонзавод» проиграл суд Минобороны — в Дегтярске обрушилось здание — бывшего схимонаха Сергия вызвали на допрос. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
В области ужесточены карантинные меры
- Осенние каникулы у школьников продлены до 14 дней, вузы и другие образовательные учреждения переведут студентов на дистант с 27 октября. Об этом заявил губернатор области Евгений Куйвашев.
Правительство области покроет долги неотложки
- Власти области внесут 300 млн рублей, которые задолжала служба скорой помощи Екатеринбурга. Об этом заявили в свердловском оперштабе.
Иностранцы смогут въезжать в Екатеринбург по электронным визам
- Международный аэропорт «Кольцово» внесен в список пропускных пунктов, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронным визам. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Нижнетагильский завод проиграл суд Министерству обороны
- Корпорация «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила проиграла суд по неустойке по госконтракту с Министерством обороны России. Предприятие заплатит ведомству 163 млн рублей.
Отца Сергия вызвали в Следственный комитет
- Бывшего схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу об истязаниях детей в монастыре.
В Дегтярске обрушилось аварийное здание
- Здание на улице Калинина площадью 300 кв. метров в Дегтярске обрушилось. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, объект был приспособлен под овощехранилище.
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