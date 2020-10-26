Бывшего схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ужесточил режим изоляции — долги скорой помощи покроет правительство — иностранцы смогут посетить Екатеринбург по электронным визам — «Уралвагонзавод» проиграл суд Минобороны — в Дегтярске обрушилось здание — бывшего схимонаха Сергия вызвали на допрос. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

В области ужесточены карантинные меры

Осенние каникулы у школьников продлены до 14 дней, вузы и другие образовательные учреждения переведут студентов на дистант с 27 октября. Об этом заявил губернатор области Евгений Куйвашев.

Правительство области покроет долги неотложки

Власти области внесут 300 млн рублей, которые задолжала служба скорой помощи Екатеринбурга. Об этом заявили в свердловском оперштабе.

Иностранцы смогут въезжать в Екатеринбург по электронным визам

Международный аэропорт «Кольцово» внесен в список пропускных пунктов, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронным визам. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Нижнетагильский завод проиграл суд Министерству обороны

Корпорация «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила проиграла суд по неустойке по госконтракту с Министерством обороны России. Предприятие заплатит ведомству 163 млн рублей.

Отца Сергия вызвали в Следственный комитет

Бывшего схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу об истязаниях детей в монастыре.

В Дегтярске обрушилось аварийное здание

Здание на улице Калинина площадью 300 кв. метров в Дегтярске обрушилось. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, объект был приспособлен под овощехранилище.