26 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 27 октября. Школьникам продлили каникулы, отца Сергия вызвали в Следственный комитет

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Бывшего схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ужесточил режим изоляции — долги скорой помощи покроет правительство — иностранцы смогут посетить Екатеринбург по электронным визам — «Уралвагонзавод» проиграл суд Минобороны — в Дегтярске обрушилось здание — бывшего схимонаха Сергия вызвали на допрос. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

В области ужесточены карантинные меры

Правительство области покроет долги неотложки

Иностранцы смогут въезжать в Екатеринбург по электронным визам

Нижнетагильский завод проиграл суд Министерству обороны

Отца Сергия вызвали в Следственный комитет

В Дегтярске обрушилось аварийное здание

  • Здание на улице Калинина площадью 300 кв. метров в Дегтярске обрушилось. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, объект был приспособлен под овощехранилище.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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