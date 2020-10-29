Блогер рассказал о состоянии соседей-пациентов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бизнесмен и блогер Алексей Садовский, болеющий коронавирусом в ГКБ №14 Екатеринбурга, рассказал о состоянии соседей-пациентов. По его словам, из отделения постоянно выписывают людей, которые еще не закончили лечение.

«Соседа сегодня выписали на обсервацию в „AVS-отель“, под наблюдение. У него закончился курс антибиотиков, сатурация не очень, но температуры и одышки нет, поэтому отправили. Места в отделении нужны для более тяжелых», — пишет Алексей.

Участь соседа разделили и два пожилых мужчины из соседних палат. «Оба старше 60 лет, оба приехали с поражением около 50%. Сначала им стало лучше, но на 5-6 день усилилась одышка, упала сатурация ниже 86, повторное КТ показало усиление поражения легких до 65 и 80%. Попали в реанимацию примерно на неделю, потом очень тяжело выкарабкивались: час на кислороде, пятнадцать минут прогулка, и опять на кислород. Мужики молодцы, упертые: видно, что дышать тяжело, сопят из-под масок, но ходят», — рассказал блогер.

Пожилым пациентам, по словам Садовского, особенно тяжело. «Одну бабушку отправили на повторное КТ, и потом в неврологию: похоже, инсульт, — рассказывает он. — Она почти перестала вставать, вчера пошла в туалет и упала. Подняли на ноги — идти не может, почти без сознания».

При этом некоторые пациенты все же заставляют себя вставать и гулять. «В отделении около 100 человек, в коридоре регулярно встречаешь одних и тех же — человек 10-15. Это понятно: и так слабость от вируса, плюс химия прибивает, ну и люди в основном пожилые — видно, что очень тяжело. Однако некоторые, хоть на коляске, но гуляют, и это явно идет на пользу».

URA.RU обратилось за комментариев о том, почему недолеченных пациентов выписывают из ГКБ №14 в свердловский минздрав и региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом — ответы не поступили.

Ранее COVID-блогер рассказал об «ужасах» приемного отделения в ЦГКБ №24. Пациенты там вынуждены ждать КТ и его результатов по 10-12 часов.

Палата, где лежит Садовский Фото: со страницы Алексея Садовского в Facebook