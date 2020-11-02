02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 3 ноября. Губернатора завалили жалобами, жители не могут сдать тесты на коронавирус, заключенный покончил с собой в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Жители глубинки не могут сдать тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве края произошли перестановки — жители глубинки не могут сдать тесты на COVID — жители края написали более пяти тысяч обращений в органы власти — в колонии заключенный покончил с собой. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

В правительстве края появился новый чиновник

  • Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края возглавила Ольга Андрианова. Ранее она работала в краевом управлении ФАС.

Пермяки не могут сдать тесты на COVID

Губернатора завалили жалобами из-за коронавируса

  • Главе региона Дмитрию Махонину поступило более пяти тысяч обращений из-за ситуации с коронавирусом. Пермяков больше всего волнует организация лечения, выплата пособий и компенсаций на детей.

В соликамской колонии заключенный покончил собой

  • В колонии №9 в Соликамске один из осужденных покончил с собой. Об этом в соцсетях сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко. По ее информации ему было около 30-ти лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...