Жители глубинки не могут сдать тесты на коронавирус
В правительстве края произошли перестановки — жители глубинки не могут сдать тесты на COVID — жители края написали более пяти тысяч обращений в органы власти — в колонии заключенный покончил с собой. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
В правительстве края появился новый чиновник
- Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края возглавила Ольга Андрианова. Ранее она работала в краевом управлении ФАС.
Пермяки не могут сдать тесты на COVID
- Жители Октябрьского городского округа пожаловались на то, что не могут сделать тесты на коронавирус. По их словам, они не могут сделать как платные, так и бесплатные тесты.
Губернатора завалили жалобами из-за коронавируса
- Главе региона Дмитрию Махонину поступило более пяти тысяч обращений из-за ситуации с коронавирусом. Пермяков больше всего волнует организация лечения, выплата пособий и компенсаций на детей.
В соликамской колонии заключенный покончил собой
- В колонии №9 в Соликамске один из осужденных покончил с собой. Об этом в соцсетях сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко. По ее информации ему было около 30-ти лет.
Подписывайтесь на URA.RU в