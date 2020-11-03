Ивана Вершинина назначили новым заместителем главы Салехарда
В Салехарде назначили нового заместителя главы города — объединение двух муниципалитетов решено отложить — медсестра выиграла суд у властей своего поселка — строительные компании обвинили в картельном сговоре. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Назначен новый замглавы Салехарда
- Новым заместителем главы Салехарда стал бывший депутат заксобрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин. Такое решение принял мэр окружной столицы Алексей Титовский. Ранее URA.RU предполагало, что это назначение произойдет.
Отложено слияние Газ-Сале и Тазовского
- Объединение села Газ-Сале и поселка Тазовский произойдет не раньше, чем через пять лет. Такое решение было принято депутатами Тазовской районной думы.
Администрация ямальского поселка проиграла суд медсестре
- Окружной суд вынес решение в пользу медсестры Тазовской ЦРБ в споре с поселковой администрацией. Мэрию обязали прийти к соглашению с ответчицей и либо обеспечить ее жильем, либо выплатить ей реальную стоимость квартиры.
Строителей обвинили в картельном сговоре
- В Ноябрьске восемь строительных компаний обвинили в преднамеренном снижении цен на аукционах. В результате руководители этих фирм смогли заработать почти 90 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.
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