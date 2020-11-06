Пятеро детей погибли в пожаре под Смоленском. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Всего погибло семь человек, глава семьи госпитализирован с ожогами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня ночью в пожаре, произошедшем в городе Ельня Смоленской области, погибло семь человек: двое взрослых и пятеро детей. Самому старшему ребенку было 11 лет. Из-за гибели семьи возбуждено уголовное дело, информирует Следственное управление Следственного комитета РФ по Смоленской области.

Сообщается также, что 27-летний хозяин дома выжил. С ожогами спины он госпитализирован в местную больницу.

«На учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте следственных органов.

В начале ноября из-за пожара, произошедшего в одном из жилых домов Челябинска, погибла мать и двое ее детей: 14-летняя дочь и 7-летний сын. Глава семьи находился на работе и не пострадал. Городские власти приняли решение взять на себя похороны погибших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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