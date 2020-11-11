В Челябинской области умирают заразившиеся COVID медики и педагоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 12 ноября — 337-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 247-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 22 274, выздоровели 15 718 и скончались 713 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 836 960 (+19 851) случаев заражения. Вылечились 1 369 616 (+18 616) пациентов — 74% от заболевших. Умерли 31 593 (+432) человек — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области всплеск смертей пациентов с коронавирусом

В Челябинской области, по данным на 11 ноября, зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 194, днем ранее — 189). При этом оказался обновлен суточный максимум летальных исходов с начала пандемии — скончались сразу восемь инфицированных COVID-19.

Среди регионов УрФО лидирует по числу заражений Свердловская область, где за сутки коронавирус подтвердился у 306 человек. Следом идет ХМАО, где обнаружили 205 больных, ЯНАО и Челябинская область. За ними следуют Тюменская область, Пермский край и Курганская область.

Статистика по коронавирусу разошлась в разы

Статистика по заболеваемости коронавирусом по городам и районам Челябинской области не совпадает с данными регионального минздрава. По ряду муниципалитетов она расходится в разы. Так, на 11 ноября в Карталинском районе зарегистрировано 123 случая заболеваемости, а на официальном сайте администрации указано уже 206. В Копейске разница составляет 908 и 981 случаев соответственно, в Нязепетровском районе — 38 и 84 случая, в Озерске — 494 и более двух тысяч случаев. В крупных городах статистика почти совпадает, но чем меньше населенный пункт, тем разница значительнее — до пяти раз. В минздраве объяснили URA.RU, чем объясняются такие различия.

Челябинцы оценили борьбу властей с коронавирусом

Среди жителей уральских регионов больше всего недовольны мерами борьбы с коронавирусом в Челябинске и Перми. «В Челябинске на нехватку мер сетуют <…> 48% населения», — пишет РБК. В Перми 45% жителей считают, что власти не эффективно работают в этом направлении, недовольны принимаемыми мерами оказались 40% жителей Екатеринбурга. Среди всех российских регионов больше всего на нехватку мер пожаловались в Волгограде, Самаре и Воронеже.

COVID погубил известного челябинского педагога

В Карталах от коронавируса скончался известный в районе педагог, директор многоотраслевого техникума Сагындык Ермухаметов. С тяжелыми формами коронавирусной пневмонии госпитализированы практически все члены его семьи. Также, заразившись COVID-19, умер 93-летний отец мужчины.

…и детского врача

Врач-педиатр детской поликлиники в Челябинске скончалась от коронавируса в 59 лет. Инфекционисты и реаниматологи боролись за ее жизнь почти месяц, но не сумели справиться с последствиями обширного поражения легких. Число заразившихся COVID и умерших медиков в Челябинской области приближается к трем десяткам. Первым из них стал 57-летний врач общей практики из Брединского района Борис Куликов, скончавшийся в начале мая. Среди погибших представители всех специальностей: педиатры и терапевты, узкие специалисты, фельдшеры, медсестры и медбратья, водители и преподаватель медицинского вуза.

Почему не стоит покупать экспресс-тесты на COVID

Челябинцам не имеет смысла покупать экспресс-тесты на коронавирус в аптеках и интернет-магазинах. При любом их результате потребуется повторное обследование, и не исключено, что платное, заявил URA.RU практикующий врач-терапевт. Потратив от 1,2 до 4 тысяч рублей, человек так и не узнает, в какой стадии находится болезнь, поражены ли легкие и опасен ли он для родных и посторонних людей. Также доктор объяснил, что представляют из себя антитела IgM и IgG, и на что указывает их наличие (и количество) в крови.

В Озерске кардиологию отдали под ковидную базу

В городской больнице Озерска (Челябинская область) на базе отделения кардиологии развернут новый ковидный госпиталь на 60 коек. Общий коечный фонд в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) для лечения больных коронавирусом достиг 240 мест.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

С сегодняшнего дня начинает прием больных новый областной инфекционный центр, в кратчайшие сроки построенный под Челябинском. Больница, открытая при участии замминистра здравоохранения РФ, сможет при необходимости принимать почти 500 пациентов.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, в городах отключают Wi-Fi в публичных местах, закрывают за нарушение масочного режима заведения и штрафуют южноуральцев. Платные клиники Челябинска перестали принимать граждан с признаками ОРВИ и остановили запись на КТ. В конце недели губернатор Алексей Текслер должен принять решение о продлении режима повышенной готовности, истекающего 15 ноября.