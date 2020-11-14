Политолог: Россия на поле боя полностью уничтожит Германию и США

Если в мире действительно начнется глобальное противостояния, то оно мало чем будет напоминать Вторую мировую войну, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия является единственной в мире страной, которая способна в случае необходимости разгромить на поле боя США и всех их союзников. Об этом в своем Telegram-канале написал политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский.

Он отметил, что в последнее время Запад становится все более нервозным. В частности, это связано с разработкой Россией беспилотного аппарата «Посейдон». Если в будущем в мире и будет глобальное противостояние, оно не будет иметь ничего общего со Второй мировой войной. «В случае конфликта, военные действия будут идти другим образом: мало что от Германии останется, да и от США, возможно, тоже», — утверждает политолог.

Сатановский добавил, что Россия за последние годы столкнулась с различным давлением. За это время были санкции, провокации с допингом, намерения переписать историю и многое другое. Все попытки РФ построить диалог с оппонентами или получить от них нормальные объяснения ни к чему не привели, считает политический эксперт.