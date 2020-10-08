Политолог предрек России скорую масштабную войну с Западом

Повышенное внимание Западных стран к Алексею Навальному и Светлане Тихановской говорят о скорой войне с Россией. Об этом в своем Telegram написал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, западные политики решили повторить модель 80-х годов, когда они раскручивали советских диссидентов. В результате горбачевская перестройка закончилась крахом Советского Союза. Политолог не исключает, что западные страны сейчас хотят повторить этот успех, поэтому и действуют старыми методами.
Он привел в пример Турцию, которая хочет расширить своё влияние в Азии и Японию, пытающуюся забрать у России Курилы. Также политолог напомнил, что Польша, Украина и Прибалтика не упускают случая уколоть Россию, отстаивая интересы США. Сатановский уверен, что все эти политические игры могут закончиться большой войной. «Всё равно война эта будет — к бабке не ходи. Только сначала нас ослабить хотят, разорить и, желательно, развалить изнутри, — написал политический эксперт.
Ранее сообщалось, что конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе. Как отметил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин, Россия поступила правильно, согласившись ввести в Нагорный Карабах своих миротворцев при согласии на это Баку и Еревана.
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