В Тюмени проходит международный кинофестиваль ВГИК (архивное фото)
Предприятия общепита перейдут на доставку — молодым тюменцам запретили посещать торговые центры — в Тюмени проходит международный кинофестиваль. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Вступили в силу ограничения по посещению общественных мест
- Тюменцам до 18 лет с 16 ноября запрещено посещение ТРЦ без сопровождения родителей. Такое решение принял губернатор Александр Моор.
- Также с 16 ноября будет действовать режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, которые имеют хронические заболевания.
- В то же время для тюменцев старше 65 лет будет ограничен проезд в транспорте. Их транспортные карты будут заблокированы.
Общепит перейдет на доставку
- С 16 ноября предприятия общественного питания будут переходить на доставку, чтобы не потерять клиентов в условиях введенных ограничений.
В Тюмени проходит международный кинофестиваль
- Тюмень с 14 по 20 ноября принимает международный студенческий кинофестиваль ВГИК, где покажут фильмы в жанрах игрового кино, документалистики и анимации.
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