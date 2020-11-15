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12 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 16 ноября. Власти ввели новые ограничения, в Тюмени проходит международный кинофестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, телекамеры, кино, сми, съемка
В Тюмени проходит международный кинофестиваль ВГИК (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Предприятия общепита перейдут на доставку — молодым тюменцам запретили посещать торговые центры — в Тюмени проходит международный кинофестиваль. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Вступили в силу ограничения по посещению общественных мест

Общепит перейдет на доставку

В Тюмени проходит международный кинофестиваль

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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