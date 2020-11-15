В Когалыме откроется крупный музейный комплекс (архивное фото)
Чиновница заразилась коронавирусом — в Когалыме откроют масштабный музей — спикер гордумы Пыть-Яха подал в суд на чиновников — депутаты могут запретить работу пивных магазинов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Руководитель района Югры заболела COVID
- Глава Нефтеюганского района ХМАО Галина Лапковская заразилась коронавирусом. Она будет исполнять свои обязанности в удаленном формате.
В Когалыме строят музейный комплекс
- В Когалыме появится музейный комплекс, в состав которого войдет музей-филиал Государственного Русского музея и планетарий.
Председатель гордумы Пыть-Яха подал в суд на чиновников
- Спикер городской думы Пыть-Яха Олег Шевченко подал в суд на чиновников, которые нашли нарушения в его декларации о доходах. На основании этих нарушений депутаты гордумы лишили Шевченко полномочий.
Депутаты решат судьбу пивных магазинов
- Югорские депутаты 16 ноября рассмотрят законопроект, который ограничит работу пивных магазинов, которые ночами работают как бары.
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