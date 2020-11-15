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12 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 16 ноября. В регионе могут запретить работу пивных магазинов, в Когалыме откроется музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, археология, выставка аркаим древнее наследие урала, музей истории и археологии урала
В Когалыме откроется крупный музейный комплекс (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновница заразилась коронавирусом — в Когалыме откроют масштабный музей — спикер гордумы Пыть-Яха подал в суд на чиновников — депутаты могут запретить работу пивных магазинов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Руководитель района Югры заболела COVID

В Когалыме строят музейный комплекс

Председатель гордумы Пыть-Яха подал в суд на чиновников

Депутаты решат судьбу пивных магазинов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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