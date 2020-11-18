Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Свердловской области» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карантинные меры не будут ужесточать — депутаты гордумы Екатеринбурга переедут в ЦУМ — в Ачите избрали нового главу — заключенные заболели коронавирусом — сенатор от региона получил почетное звание — Екатеринбург примет крупный спортивный турнир. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Ужесточение карантина в области не будет

Правительство региона не будет ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин. Об этом во время брифинга сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

Гордума Екатеринбурга переедет в ЦУМ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский согласен на переезд гордумы в помещения Центрального универмага. Об этом URA.RU сообщил спикер думы Игорь Володин. Это будет сделано до конца ноября.

В Екатеринбурге установят искусственную главную елку

Перед зданием администрации Екатеринбурга появится искусственная новогодняя елка. Также в новогодние праздники пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия».

В Ачите выбран глава

Руководителем Ачитского городского округа на пять лет избран Дмитрий Верзаков. Решение было принято единогласно на заседании муниципальной думы.

В учреждениях ГУФСИН произошли вспышки коронавируса

Вспышки коронавируса зафиксированы в нескольких колониях и СИЗО региона. В частности, стало известно, что заключенные заболели в СИЗО-1, ИК-10 Екатеринбурга и ИК-24 (Азанка). По словам источника из системы ГУФСИН это произошло из-за того, что заключенные скрывают заболевание.

Аркадий Чернецкий получил почетное звание

Первый глава Екатеринбурга и сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Антон Шипулин помог биатлонистке из-за допингового скандала

Глава Федерации биатлона области Антон Шипулин помог российской биатлонистке Екатерине Глазыриной найти деньги на адвокатов по делу о нарушении антидопинговых правил.

В Екатеринбурге пройдет международный турнир по кикбоксингу

Одна из крупнейших в мире промоутерских компаний ONE проведет первый в России турнир по кикбоксингу, который пройдет в Екатеринбурге 28 ноября.