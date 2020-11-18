Карантинные меры не будут ужесточать — депутаты гордумы Екатеринбурга переедут в ЦУМ — в Ачите избрали нового главу — заключенные заболели коронавирусом — сенатор от региона получил почетное звание — Екатеринбург примет крупный спортивный турнир. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Ужесточение карантина в области не будет
- Правительство региона не будет ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин. Об этом во время брифинга сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.
Гордума Екатеринбурга переедет в ЦУМ
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский согласен на переезд гордумы в помещения Центрального универмага. Об этом URA.RU сообщил спикер думы Игорь Володин. Это будет сделано до конца ноября.
В Екатеринбурге установят искусственную главную елку
- Перед зданием администрации Екатеринбурга появится искусственная новогодняя елка. Также в новогодние праздники пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия».
В Ачите выбран глава
- Руководителем Ачитского городского округа на пять лет избран Дмитрий Верзаков. Решение было принято единогласно на заседании муниципальной думы.
В учреждениях ГУФСИН произошли вспышки коронавируса
- Вспышки коронавируса зафиксированы в нескольких колониях и СИЗО региона. В частности, стало известно, что заключенные заболели в СИЗО-1, ИК-10 Екатеринбурга и ИК-24 (Азанка). По словам источника из системы ГУФСИН это произошло из-за того, что заключенные скрывают заболевание.
Аркадий Чернецкий получил почетное звание
- Первый глава Екатеринбурга и сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Антон Шипулин помог биатлонистке из-за допингового скандала
- Глава Федерации биатлона области Антон Шипулин помог российской биатлонистке Екатерине Глазыриной найти деньги на адвокатов по делу о нарушении антидопинговых правил.
В Екатеринбурге пройдет международный турнир по кикбоксингу
- Одна из крупнейших в мире промоутерских компаний ONE проведет первый в России турнир по кикбоксингу, который пройдет в Екатеринбурге 28 ноября.
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