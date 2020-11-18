18 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 19 ноября. Депутаты переедут в ЦУМ, тотального карантина не будет, в колониях произошла вспышка COVID

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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, чернецкий аркадий
Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Свердловской области» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карантинные меры не будут ужесточать — депутаты гордумы Екатеринбурга переедут в ЦУМ — в Ачите избрали нового главу — заключенные заболели коронавирусом — сенатор от региона получил почетное звание — Екатеринбург примет крупный спортивный турнир. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Ужесточение карантина в области не будет

  • Правительство региона не будет ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин. Об этом во время брифинга сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

Гордума Екатеринбурга переедет в ЦУМ

В Екатеринбурге установят искусственную главную елку

В Ачите выбран глава

В учреждениях ГУФСИН произошли вспышки коронавируса

  • Вспышки коронавируса зафиксированы в нескольких колониях и СИЗО региона. В частности, стало известно, что заключенные заболели в СИЗО-1, ИК-10 Екатеринбурга и ИК-24 (Азанка). По словам источника из системы ГУФСИН это произошло из-за того, что заключенные скрывают заболевание.

Аркадий Чернецкий получил почетное звание

  • Первый глава Екатеринбурга и сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Антон Шипулин помог биатлонистке из-за допингового скандала

В Екатеринбурге пройдет международный турнир по кикбоксингу

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