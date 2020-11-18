Вместе с ревизорами дорожников Екатеринбурга тайно проверит ФСБ

Вместе с контрольно-ревизионным управлением мэрии Екатеринбурга (КРУ) к проверке дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) могут привлечь сотрудников свердловского УФСБ, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. По предположению инсайдера, силовики планировали работать под видом рядовых ревизоров.
В начале недели мэр Александр Высокинский попросил КРУ «выборочно» проверить районные ДЭУ. Это стало реакцией на обыски в администрации Кировского района, которые проводило УФСБ в рамках расследования дело о мошенничестве.
«ДЭУ будет проверять не только КРУ, но и, скорее всего, силовики», — поделился источник агентства. Впрочем, собеседник URA.RU, знакомый с работой УФСБ, выразил сомнения, что ведомство работает совместно с КРУ. «У них свои функции, а у ФСБ — закон об оперативно-розыскной деятельности», — объяснил он. В пресс-службе УФСБ на момент публикации комментарий получить не удалось.
12 ноября после допроса в УФСБ был задержан глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Чиновника отпустили 13 ноября под обязательство явки. По неофициальной информации, УФСБ расследует уголовное дело о финансовых махинациях при дорожных ремонтах. По версии следствия, Кировское ДЭУ заключало контракты на проведение работ с аффилированным с руководством района подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. 14 ноября Верх-Исетский суд арестовал предпринимателя Михаила Петровичева. URA.RU публиковало протокол его допроса.
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