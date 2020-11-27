Студенты рискуют заразиться во время приема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские студенты-медики Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которых отправили на практику в поликлиники Екатеринбурга, жалуются, что их не тестируют на коронавирус. Они боятся, что могут заразиться и стать опасными для своих близких.

«Врачей регулярно тестируют на коронавирус, а практикантов, которые с ними сидят на приеме, никто не проверяет. Мы боимся, что в итоге может заразиться наша 80-летняя бабушка», — рассказала URA.RU мама одной из студенток. Также она сообщила, что до сих пор не решен вопрос об оплате работы практикантов.

«Все медики, работающие в „красной зоне“, в Свердловской области проходят обязательное тестирование на COVID-19 методом ПЦР — вне зависимости от того, студенты это или сотрудники больницы. Вопрос с финансовыми мерами социальной поддержки в настоящий момент прорабатывается на федеральном и региональном уровнях», — прокомментировали в региональном оперштабе.

Как сообщало URA.RU, ранее ректор УГМУ Ольга Ковтун выпустила приказ, по которому студенты шестого курса вместо учебы были отправлены на практику и стали помощниками участковых терапевтов. Сами практиканты отметили, что не понимают причин решения. По их словам, работать самостоятельно им не разрешено, а во время наблюдения за работой медиков они подвергаются опасности заражения. Позже директор «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев написал обращение свердловскому прокурору Сергею Охлопкову с просьбой проверить УГМУ на предмет принуждения студентов к бесплатным работам.