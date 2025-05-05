Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум свердловчанкам

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Указ о награждении Путин подписал 5 мая
Указ о награждении Путин подписал 5 мая Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум жительницам Свердловской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Гавриленко Ольге Анатольевне, Присекиной Анне Сергеевне», — следует из документа. Он подписан 5 мая.

Помимо этого, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени гендиректора местной горнодобывающей компании «Березовский родник» Фариту Набиуллину. Еще за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» начальнику отдела предприятия «Промсорт-Метиз» (выпуск низкоуглеродистой проволоки, гвоздей и самонарезающих винтов) Елене Уткиной.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум жительницам Свердловской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Гавриленко Ольге Анатольевне, Присекиной Анне Сергеевне», — следует из документа. Он подписан 5 мая. Помимо этого, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени гендиректора местной горнодобывающей компании «Березовский родник» Фариту Набиуллину. Еще за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» начальнику отдела предприятия «Промсорт-Метиз» (выпуск низкоуглеродистой проволоки, гвоздей и самонарезающих винтов) Елене Уткиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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