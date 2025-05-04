Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге к концу апреля составила 127550 рублей — это новый рекорд в данном сегменте. Актуальную статистику опубликовала Уральская палата недвижимости.
Так, 3 марта «квадрат» на вторичном рынке стоил 127508 рублей. Тогда это значение было рекордным. Затем цены незначительно снизились и продолжили колебаться на уровне 126 тысяч рублей в течение месяца. К началу апреля стоимость квадратного метра вновь начала расти и к 28 апреля достигла 127550 рублей, став новым рекордным значением (+0,03%).
Что касается распределения цен, средняя цена квадратного метра в центре города составляет 179,8 тысяч рублей. Один «квадрат» жилья в поселках и селах стоит в среднем 89,8 тысяч рублей. В первом поясе (входят: Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный) квадратный метр в среднем стоит 142 тысячи рублей.
Во втором поясе, куда входят Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш, Солнечный, цена квадратного метра в среднем достигла 119,5 тысяч рублей. В третьем поясе, где расположены Елизавет, Компрессорный, Новая и Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский и Синие камни, средняя стоимость квадратного метра составляет 98,4 тысяч рублей.
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