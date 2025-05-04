04 мая 2025

Попавший в базу «Миротворец» рэпер выступит в главном парке Екатеринбурга

В ЦПКиО Екатеринбурга выступят «Комната культуры», «Эпидемия» и Дельфин
© Служба новостей «URA.RU»
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Дельфин споет в Летнем театре 14 августа
Дельфин споет в Летнем театре 14 августа Фото:

В Летнем театре парка Маяковского выступят «Комната культуры», «Эпидемия» и Дельфин. Артисты приедут в Екатеринбург в рамках музыкального проекта Red Summer, у каждой звезды планируется двухчасовой концерт.

«Этим летом легендарный Летний театр в центральном парке Екатеринбурга станет новой точкой на карте Red Summer. Впервые мы привезем сюда любимых артистов и полностью переосмыслим площадку, создав сцену, достойную ярких летних воспоминаний», — сообщают организаторы.

Самый прослушиваемый коллектив России «Комната культуры» выйдет на сцену театра 24 июля, симфонический концерт рок-группы «Эпидемии» пройдет 7 августа, на оба шоу вход стоит от 2300 рублей. Попавший в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» рэпер Дельфин встретится с фанатами 14 августа, билеты на его выступление пока в продажу не поступили.

Новый сезон в Летнем театре стартует 23 мая, в этот день на сцену выйдет Валерий Сюткин. Также в течение лета приедут шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе.

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В Летнем театре парка Маяковского выступят «Комната культуры», « Эпидемия» и Дельфин. Артисты приедут в Екатеринбург в рамках музыкального проекта Red Summer, у каждой звезды планируется двухчасовой концерт. « Этим летом легендарный Летний театр в центральном парке Екатеринбурга станет новой точкой на карте Red Summer. Впервые мы привезем сюда любимых артистов и полностью переосмыслим площадку, создав сцену, достойную ярких летних воспоминаний» , — сообщают организаторы. Самый прослушиваемый коллектив России «Комната культуры» выйдет на сцену театра 24 июля, симфонический концерт рок-группы «Эпидемии» пройдет 7 августа, на оба шоу вход стоит от 2300 рублей. Попавший в базу данных скандального украинского сайта « Миротворец» рэпер Дельфин встретится с фанатами 14 августа, билеты на его выступление пока в продажу не поступили. Новый сезон в Летнем театре стартует 23 мая, в этот день на сцену выйдет Валерий Сюткин. Также в течение лета приедут шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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