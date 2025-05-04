Попавший в базу «Миротворец» рэпер выступит в главном парке Екатеринбурга

В Летнем театре парка Маяковского выступят «Комната культуры», «Эпидемия» и Дельфин. Артисты приедут в Екатеринбург в рамках музыкального проекта Red Summer, у каждой звезды планируется двухчасовой концерт.
«Этим летом легендарный Летний театр в центральном парке Екатеринбурга станет новой точкой на карте Red Summer. Впервые мы привезем сюда любимых артистов и полностью переосмыслим площадку, создав сцену, достойную ярких летних воспоминаний», — сообщают организаторы.
Самый прослушиваемый коллектив России «Комната культуры» выйдет на сцену театра 24 июля, симфонический концерт рок-группы «Эпидемии» пройдет 7 августа, на оба шоу вход стоит от 2300 рублей. Попавший в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» рэпер Дельфин встретится с фанатами 14 августа, билеты на его выступление пока в продажу не поступили.
Новый сезон в Летнем театре стартует 23 мая, в этот день на сцену выйдет Валерий Сюткин. Также в течение лета приедут шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!