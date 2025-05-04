Рестораны Екатеринбурга переходят на летний режим: что поменялось

С наступлением тепла гостей готовы принимать на верандах
С приходом теплой погоды в Екатеринбурге начали открываться летние веранды. Где поесть на свежем воздухе в окружении зелени — в подборке URA.RU.
В настоящий момент гостей ждут 30 заведений. Большая часть из них имеет крышу, так что непогода будет нестрашна гостям. Также есть дог-френдли места, например, с домашним питомцем можно прийти в ресторан «Агонь» или Engels, в «Неизвестном» планируют устраивать виниловые вечеринки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!