04 мая 2025

Рестораны Екатеринбурга переходят на летний режим: что поменялось

В Екатеринбурге открылись летние веранды
© Служба новостей «URA.RU»
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Веранды ресторанов "Агонь", "Дружба" и "Бюро находок". Екатеринбург, летняя веранда, ресторан агонь
С наступлением тепла гостей готовы принимать на верандах Фото:

С приходом теплой погоды в Екатеринбурге начали открываться летние веранды. Где поесть на свежем воздухе в окружении зелени — в подборке URA.RU.

В настоящий момент гостей ждут 30 заведений. Большая часть из них имеет крышу, так что непогода будет нестрашна гостям. Также есть дог-френдли места, например, с домашним питомцем можно прийти в ресторан «Агонь» или Engels, в «Неизвестном» планируют устраивать виниловые вечеринки.

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С приходом теплой погоды в Екатеринбурге начали открываться летние веранды. Где поесть на свежем воздухе в окружении зелени — в подборке URA.RU. В настоящий момент гостей ждут 30 заведений. Большая часть из них имеет крышу, так что непогода будет нестрашна гостям. Также есть дог-френдли места, например, с домашним питомцем можно прийти в ресторан «Агонь» или Engels, в «Неизвестном» планируют устраивать виниловые вечеринки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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