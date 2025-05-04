04 мая 2025

Появилось видео падения машины в Исеть в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарку доставали водолазы и манипулятор
Иномарку доставали водолазы и манипулятор Фото:

Появилось видео падения иномарки в реку в Исеть на Плотинке в Екатеринбурге. Кадры с тонущей иномаркой опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Как видно на кадрах, припаркованная машина медленно покатилась к реке. После падения утонувший автомобиль несколько метров пронесло течением.

Инцидент произошел поздним вечером 1 мая. Уже к утру 2-го числа на месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.

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Появилось видео падения иномарки в реку в Исеть на Плотинке в Екатеринбурге. Кадры с тонущей иномаркой опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Как видно на кадрах, припаркованная машина медленно покатилась к реке. После падения утонувший автомобиль несколько метров пронесло течением. Инцидент произошел поздним вечером 1 мая. Уже к утру 2-го числа на месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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