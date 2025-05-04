Появилось видео падения машины в Исеть в центре Екатеринбурга

Иномарку доставали водолазы и манипулятор
Появилось видео падения иномарки в реку в Исеть на Плотинке в Екатеринбурге. Кадры с тонущей иномаркой опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.
Как видно на кадрах, припаркованная машина медленно покатилась к реке. После падения утонувший автомобиль несколько метров пронесло течением.
Инцидент произошел поздним вечером 1 мая. Уже к утру 2-го числа на месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.
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