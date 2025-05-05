Стало известно, как машина упала в Исеть в Екатеринбурге

Иномарка упала в Исеть в Екатеринбурге из-за неосторожности водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.
Машина попала в воду вечером 1 мая. Момент падения попал на видео. Судя по кадрам, авто медленно покатилось в сторону реки. Упав в воду, иномарку несколько метров пронесло течением.
Водитель сумел выплыть. По словам источника URA.RU в силовой среде, на следующий день после инцидента мужчина пришел в полицию и дал объяснения. «Оказалось, что он уснул пьяным за рулем, забыв о ручнике», — отметил собеседник агентства. Никакого наказания водитель не понесет, в его действиях нет правонарушения.
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