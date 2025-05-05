Стало известно, как машина упала в Исеть в Екатеринбурге

Пьяный водитель уснул в машине и упал в Исеть в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Утонувшая на плотинке машина. Екатеринбург
Машину вытащили из воды утром 2 мая Фото:

Иномарка упала в Исеть в Екатеринбурге из-за неосторожности водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Машина попала в воду вечером 1 мая. Момент падения попал на видео. Судя по кадрам, авто медленно покатилось в сторону реки. Упав в воду, иномарку несколько метров пронесло течением.

Водитель сумел выплыть. По словам источника URA.RU в силовой среде, на следующий день после инцидента мужчина пришел в полицию и дал объяснения. «Оказалось, что он уснул пьяным за рулем, забыв о ручнике», — отметил собеседник агентства. Никакого наказания водитель не понесет, в его действиях нет правонарушения.

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Иномарка упала в Исеть в Екатеринбурге из-за неосторожности водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. Машина попала в воду вечером 1 мая. Момент падения попал на видео. Судя по кадрам, авто медленно покатилось в сторону реки. Упав в воду, иномарку несколько метров пронесло течением. Водитель сумел выплыть. По словам источника URA.RU в силовой среде, на следующий день после инцидента мужчина пришел в полицию и дал объяснения. «Оказалось, что он уснул пьяным за рулем, забыв о ручнике», — отметил собеседник агентства. Никакого наказания водитель не понесет, в его действиях нет правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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