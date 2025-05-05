«Они запугивают остальных»: критик свердловского ГУФСИН заявил о бей-бригадах в колониях

Правозащитник Соколов столкнулся с бей-бригадами в колониях Екатеринбурга

05 мая 2025 в 18:31 Размер текста - 17 +

По словам юриста, осужденные кошмарят тех, кто обращается с жалобами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловских колониях якобы активизировались члены бей-бригад, которые запугивают заключенных, подающих жалобы о нарушении своих прав (информация официально не подтверждена). Об этом URA.RU заявил юрист, глава ассоциации «Правовая основа» Алексей Соколов. «Ранее к нам уже поступала информация, что в некоторых колониях есть бей-бригады, в состав которых входят осужденные. Они свободно передвигаются по колониям и запугивают остальных. Сейчас мы столкнулись с тем, что заключенные, которые обращались к нам за помощью, резко стали отказываться от наших услуг. И это несмотря на то, что ранее заключенные выдают доверенность на представление их интересов. Последний такой случай произошел 30 апреля в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле», — сказал Соколов. Тогда, по его словам, сотрудники учреждения вынесли ему отказ от осужденного, с которым он должен был встретиться. При этом заключенный доверенность не отзывал, уверяет Алексей. «Он — инвалид первой группы. Ему необходима юридическая помощь», — дополнил Соколов. Алексей считает, что бей-бригады запугивают остальных, чтобы те забирали жалобы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Он описал другой похожий случай из ИК-53 (Верхотурье). «Мне также вынесли отказ от заключенного. В нем он указал, что не желает получать юридическую помощь. Таким образом, слухи о существовании бей-бригад подтверждаются. На осужденных оказывается давление, чтобы они не писали жалобы и не получали помощь от правозащитников. Я не знаю, как решить эту проблему. Поскольку отказавшийся от услуг никогда не подтвердит, что его кто-то заставил», — заключил Алексей Соколов. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили URA.RU, что сведения Соколова не соответствуют действительности. «Мы открыты для общества, нас ежедневно посещают представители прокуратуры, общественники. Ни одного факта [не выявлено], все это болтовня. Соколов пишет жалобы. Но если бы хоть одна нашла свое подтверждение, то это уже было бы в суде. Подтверждений нет», — сказали в ведомстве. Алексей Соколов — известный в городе правозащитник. Прошлым летом он попал под уголовное преследование. Силовики обвинили его в распространении экстремистских материалов. По версии следствия, в соцсетях Соколов размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Свою вину он не признает. И считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловских колониях якобы активизировались члены бей-бригад, которые запугивают заключенных, подающих жалобы о нарушении своих прав (информация официально не подтверждена). Об этом URA.RU заявил юрист, глава ассоциации «Правовая основа» Алексей Соколов. «Ранее к нам уже поступала информация, что в некоторых колониях есть бей-бригады, в состав которых входят осужденные. Они свободно передвигаются по колониям и запугивают остальных. Сейчас мы столкнулись с тем, что заключенные, которые обращались к нам за помощью, резко стали отказываться от наших услуг. И это несмотря на то, что ранее заключенные выдают доверенность на представление их интересов. Последний такой случай произошел 30 апреля в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле», — сказал Соколов. Тогда, по его словам, сотрудники учреждения вынесли ему отказ от осужденного, с которым он должен был встретиться. При этом заключенный доверенность не отзывал, уверяет Алексей. «Он — инвалид первой группы. Ему необходима юридическая помощь», — дополнил Соколов. Он описал другой похожий случай из ИК-53 (Верхотурье). «Мне также вынесли отказ от заключенного. В нем он указал, что не желает получать юридическую помощь. Таким образом, слухи о существовании бей-бригад подтверждаются. На осужденных оказывается давление, чтобы они не писали жалобы и не получали помощь от правозащитников. Я не знаю, как решить эту проблему. Поскольку отказавшийся от услуг никогда не подтвердит, что его кто-то заставил», — заключил Алексей Соколов. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили URA.RU, что сведения Соколова не соответствуют действительности. «Мы открыты для общества, нас ежедневно посещают представители прокуратуры, общественники. Ни одного факта [не выявлено], все это болтовня. Соколов пишет жалобы. Но если бы хоть одна нашла свое подтверждение, то это уже было бы в суде. Подтверждений нет», — сказали в ведомстве. Алексей Соколов — известный в городе правозащитник. Прошлым летом он попал под уголовное преследование. Силовики обвинили его в распространении экстремистских материалов. По версии следствия, в соцсетях Соколов размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Свою вину он не признает. И считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.