Общество Шеф свердловской полиции поздравил ветерана с 80-летней годовщиной Победы. Фото 05 мая 2025 в 18:13 Размер текста - 17 + Владимир Перевалов служил сержантом-гвардейцем Фото: предоставлено Валерием Горелых Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков отправил поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Перевалову. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы силового ведомства полковник Валерий Горелых. По его данным, поздравить Перевалова домой приехали замначальника свердловской полиции генерал-майор Сергей Ремезков и руководитель Уральского юридического института МВД России генерал-майор Павел Капустюк. «Владимир Макарович поделился воспоминаниями о своей военной молодости, рассказав о боевых действиях на границе Южной Кореи и Китая, где он с 1944 по 1952 год служил сержантом-гвардейцем, торпедистом морской авиации. Он также поведал о своей учебе в свердловском отделении Высшей школы МООП СССР и дальнейшей деятельности в органах внутренних дел», — сказал Горелых. После этого курсанты Культурного центра ГУ МВД области исполнили для ветерана знаменитые композиции времен войны. «Такие, как «Темная ночь», «Десятый батальон», «В землянке» и легендарную «День победы», — заключил Горелых. Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков отправил поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Перевалову. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы силового ведомства полковник Валерий Горелых. По его данным, поздравить Перевалова домой приехали замначальника свердловской полиции генерал-майор Сергей Ремезков и руководитель Уральского юридического института МВД России генерал-майор Павел Капустюк. «Владимир Макарович поделился воспоминаниями о своей военной молодости, рассказав о боевых действиях на границе Южной Кореи и Китая, где он с 1944 по 1952 год служил сержантом-гвардейцем, торпедистом морской авиации. Он также поведал о своей учебе в свердловском отделении Высшей школы МООП СССР и дальнейшей деятельности в органах внутренних дел», — сказал Горелых. После этого курсанты Культурного центра ГУ МВД области исполнили для ветерана знаменитые композиции времен войны. «Такие, как «Темная ночь», «Десятый батальон», «В землянке» и легендарную «День победы», — заключил Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям