Шеф свердловской полиции поздравил ветерана с 80-летней годовщиной Победы. Фото

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Владимир Перевалов служил сержантом-гвардейцем
Владимир Перевалов служил сержантом-гвардейцем Фото:

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков отправил поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Перевалову. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы силового ведомства полковник Валерий Горелых.

По его данным, поздравить Перевалова домой приехали замначальника свердловской полиции генерал-майор Сергей Ремезков и руководитель Уральского юридического института МВД России генерал-майор Павел Капустюк.

«Владимир Макарович поделился воспоминаниями о своей военной молодости, рассказав о боевых действиях на границе Южной Кореи и Китая, где он с 1944 по 1952 год служил сержантом-гвардейцем, торпедистом морской авиации. Он также поведал о своей учебе в свердловском отделении Высшей школы МООП СССР и дальнейшей деятельности в органах внутренних дел», — сказал Горелых.

После этого курсанты Культурного центра ГУ МВД области исполнили для ветерана знаменитые композиции времен войны. «Такие, как «Темная ночь», «Десятый батальон», «В землянке» и легендарную «День победы», — заключил Горелых.

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Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков отправил поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Перевалову. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы силового ведомства полковник Валерий Горелых. По его данным, поздравить Перевалова домой приехали замначальника свердловской полиции генерал-майор Сергей Ремезков и руководитель Уральского юридического института МВД России генерал-майор Павел Капустюк. «Владимир Макарович поделился воспоминаниями о своей военной молодости, рассказав о боевых действиях на границе Южной Кореи и Китая, где он с 1944 по 1952 год служил сержантом-гвардейцем, торпедистом морской авиации. Он также поведал о своей учебе в свердловском отделении Высшей школы МООП СССР и дальнейшей деятельности в органах внутренних дел», — сказал Горелых. После этого курсанты Культурного центра ГУ МВД области исполнили для ветерана знаменитые композиции времен войны. «Такие, как «Темная ночь», «Десятый батальон», «В землянке» и легендарную «День победы», — заключил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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