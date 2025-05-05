Экс-доверенное лицо Путина открывает ресторан в Екатеринбурге. Скрин

Аркадий Новиков открывает грузинский ресторан в Екатеринбурге
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У Аркадия Новикова есть уже три гастропроекта в Екатеринбурге
У Аркадия Новикова есть уже три гастропроекта в Екатеринбурге Фото:

Доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года и популярный московский ресторатор Аркадий Новиков открывает ресторан в Екатеринбурге. Гастроточка появится в «Мытном дворе» — на месте закрывшегося IL Patio.

В ресторане грузинской и кавказской кухни «Pro.Хинкали» сделают акценты на безупречном обслуживании, колоритной кухне и качестве. Когда именно откроется точка, не уточняется, на официальном сайте лишь указано, что запуск проекта состоится в скором времени.

Сейчас в Екатеринбурге у Новикова есть три проекта: «Farш», «Высота 5642», «Сыроварня». Все они также располагаются в центре.

Информация о предстоящем открытии уже появилась на сайте заведения
Информация о предстоящем открытии уже появилась на сайте заведения
Фото:

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Доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года и популярный московский ресторатор Аркадий Новиков открывает ресторан в Екатеринбурге. Гастроточка появится в «Мытном дворе» — на месте закрывшегося IL Patio. В ресторане грузинской и кавказской кухни «Pro.Хинкали» сделают акценты на безупречном обслуживании, колоритной кухне и качестве. Когда именно откроется точка, не уточняется, на официальном сайте лишь указано, что запуск проекта состоится в скором времени. Сейчас в Екатеринбурге у Новикова есть три проекта: «Farш», «Высота 5642», «Сыроварня». Все они также располагаются в центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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