Доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года и популярный московский ресторатор Аркадий Новиков открывает ресторан в Екатеринбурге. Гастроточка появится в «Мытном дворе» — на месте закрывшегося IL Patio.
В ресторане грузинской и кавказской кухни «Pro.Хинкали» сделают акценты на безупречном обслуживании, колоритной кухне и качестве. Когда именно откроется точка, не уточняется, на официальном сайте лишь указано, что запуск проекта состоится в скором времени.
Сейчас в Екатеринбурге у Новикова есть три проекта: «Farш», «Высота 5642», «Сыроварня». Все они также располагаются в центре.
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