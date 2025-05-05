Свердловчанина оставили без выплат за гибель сына на СВО

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Военнослужащий погиб в августе прошлого года (архивное фото)
Военнослужащий погиб в августе прошлого года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отцу погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца из поселка Малышева (Свердловская область) девятый месяц не могут оформить пенсию по потере кормильца. Солдата не стало в августе прошлого года, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Вопрос с выдачей удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, а также с назначением пенсии затянулся. Родные неоднократно интересовались судьбой документов, уточняли, просили, ждали», — пояснил в своем telegram-канале депутат.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая установила факт нарушения в работе сотрудников военкомата. На данный момент вопрос остается на контроле правоохранителей.

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Отцу погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца из поселка Малышева (Свердловская область) девятый месяц не могут оформить пенсию по потере кормильца. Солдата не стало в августе прошлого года, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Вопрос с выдачей удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, а также с назначением пенсии затянулся. Родные неоднократно интересовались судьбой документов, уточняли, просили, ждали», — пояснил в своем telegram-канале депутат. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая установила факт нарушения в работе сотрудников военкомата. На данный момент вопрос остается на контроле правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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