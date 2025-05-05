Свердловчанина оставили без выплат за гибель сына на СВО

Отцу погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца из поселка Малышева (Свердловская область) девятый месяц не могут оформить пенсию по потере кормильца. Солдата не стало в августе прошлого года, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«Вопрос с выдачей удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, а также с назначением пенсии затянулся. Родные неоднократно интересовались судьбой документов, уточняли, просили, ждали», — пояснил в своем telegram-канале депутат.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая установила факт нарушения в работе сотрудников военкомата. На данный момент вопрос остается на контроле правоохранителей.
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