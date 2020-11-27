Губернатор Махонин рассказал, кем хочет стать его дочка

Во время прямого эфира губернатору Дмитрию Махонину задали личный вопрос Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По признанию губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, его дочь мечтает стать медсестрой. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира, который проходил в соцсети «ВКонтакте».

Один из пермяков задал губернатору вопрос «Кем хочет стать дочка Люба, когда вырастет?» На это Махонин ответил: «Спрашивал у Любаши, сказала, что медсестрой».

Согласно данным из декларации, у губернатора Махонина четверо несовершеннолетних детей. Ранее глава региона рассказывал, что дети ходят в обычную школу и обычные детские сады, а супруга «является обычным предпринимателем».