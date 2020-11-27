27 ноября 2020
26 ноября 2020

Губернатор Махонин рассказал, кем хочет стать его дочка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Во время прямого эфира губернатору Дмитрию Махонину задали личный вопрос Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По признанию губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, его дочь мечтает стать медсестрой. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира, который проходил в соцсети «ВКонтакте».

Один из пермяков задал губернатору вопрос «Кем хочет стать дочка Люба, когда вырастет?» На это Махонин ответил: «Спрашивал у Любаши, сказала, что медсестрой».

Согласно данным из декларации, у губернатора Махонина четверо несовершеннолетних детей. Ранее глава региона рассказывал, что дети ходят в обычную школу и обычные детские сады, а супруга «является обычным предпринимателем».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...