Пермский губернатор раскрыл подробности о своей семье

Врио Дмитрий Махонин рассказал, где работают его родственники Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи со своим штабом общественной поддержки раскрыл, где работают его родные. Об этом он заявил, рассказывая о том, что связывает его семью с регионом.

«Мои дети ходят в обычную школу, обычные детские сады, моя жена является обычным предпринимателем. Как и мама, кстати, тоже предприниматель с 1995 года», — рассказал Махонин. Он пояснил, что даже в тот период, когда он работал в столице, вся его семья находилась в Перми и «он ездил в Москву в командировку».

Махонин родился в Прикамье, в поселке Рябинино Чердынского района 18 октября 1982 года. В 2004 году он окончил юридический факультет пермского классического университета и начал работать в региональном УФАС. В 2009 возглавил управление, а в 2013 перешел на работу в Москву, став руководителем управления регулирования ТЭК ФАС России. У Махонина есть четверо несовершеннолетних детей.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них также примут участие Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».