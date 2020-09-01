Пермский губернатор раскрыл подробности о своей семье

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи со своим штабом общественной поддержки раскрыл, где работают его родные. Об этом он заявил, рассказывая о том, что связывает его семью с регионом.
«Мои дети ходят в обычную школу, обычные детские сады, моя жена является обычным предпринимателем. Как и мама, кстати, тоже предприниматель с 1995 года», — рассказал Махонин. Он пояснил, что даже в тот период, когда он работал в столице, вся его семья находилась в Перми и «он ездил в Москву в командировку».
Махонин родился в Прикамье, в поселке Рябинино Чердынского района 18 октября 1982 года. В 2004 году он окончил юридический факультет пермского классического университета и начал работать в региональном УФАС. В 2009 возглавил управление, а в 2013 перешел на работу в Москву, став руководителем управления регулирования ТЭК ФАС России. У Махонина есть четверо несовершеннолетних детей.
Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них также примут участие Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».
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