Коронавирус в Перми стал убивать гораздо чаще

В ноябре пермяки стали значительно чаще умирать от COVID-19 Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Индекс больничной смертности в Пермском крае в ноябре увеличился почти в два раза. По аналитике URA.RU, в регионе стали значительно чаще умирать, но при этом практически не изменилось общее количество людей, проходящих лечение в больницах региона.

Если в начале ноября индекс больничной смертности (отношение суточного количества смертей к числу занятых COVID-коек в регионе) находился в пределах от 4,3 до 5,0, то после 20 ноября он начал резко увеличиваться. По расчетам URA.RU, 30 ноября индекс достиг значения 8,5.

На ноябрьском графике видно, как растет суточная смертность и идет тренд на увеличение (синий график). Также идет рост индекса больничной смертности (оранжевый график), но практически не меняется число людей, которые проходят лечение в медучреждениях края (желтый график). При этом в октябре индекс смертности постоянно находился в пределах 4,1-5,7, несмотря на значительные изменения в суточной смертности.

Ранее URA.RU также рассказывало, что советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев заявил о десятикратном превышении числа жертв коронавируса по сравнению с числом жертв пожара в «Хромой лошади». Из-за разгула пандемии в Перми отменили строительство ледового городка и действует ряд ограничений.

Пермяки стали чаще умирать от коронавируса и болезней, связанных с ним Инфографика: Ритис Бараускас

В октябре соотношение смертности и числа людей, находящихся на лечении в больницах региона, практически не менялось Инфографика: Ритис Бараускас