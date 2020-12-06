Сегодня, 7 декабря, — 362-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 272-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 460 770 (+29 039) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 22 514 (+308 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 16 326 (+357) человек, умер — 1141 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 721 (+17 за сутки).
В Перми продолжают умирать десятками.
Коронавирус за минувшие сутки выявлен в 35 муниципалитетах Пермского края.
В Перми усиливают меры по борьбе с коронавирусом. Власти планируют лучше смотреть за тем, как управляющие компании, товарищества собственников недвижимости и иные обслуживающие организации дезинфицируют подъезды. Обработка мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в пять дней.
Карантин на Новый год могут ослабить при одном условии. Если к 15 декабря начнется тенденция к снижению общего числа заразившихся коронавирусом в Пермском крае, то некоторые ограничения могут быть отменены. Речь идет про работу заведений общепита, которым могут разрешить работать по ночам в новогодние праздники. Если же начнется рост, то ограничения, наоборот, могут усилить.
Больных с коронавирусом не будут отправлять на курорт. После переговоров правительства Пермского края с руководством курорта «Усть-Качка» принято решение отказаться от идеи размещения на территории курорта обсерватора.
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