За сутки в Пермском крае выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 декабря, — 362-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 272-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 460 770 (+29 039) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 22 514 (+308 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 16 326 (+357) человек, умер — 1141 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 721 (+17 за сутки).

В Перми продолжают умирать десятками. За выходные в Пермском крае скончались 59 человек , у которых был диагностирован COVID-19. В регионе отмечен один из самых высоких показателей смертности в России. Сейчас в больницах региона находится 2074 человека, 103 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен в 35 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 100 человек . В Чусовом выявлено 45 заболевших, в Верещагино — 22, в Добрянке — 15, в Соликамске — 14, в Пермском районе — 11. В Карагае, Ильинском, Чернушке, Нытве, Барде, Березниках, Кунгуре, Чайковском и Осе выявлено от пяти до восьми новых случаев заболевания COVID-19.

В Перми усиливают меры по борьбе с коронавирусом. Власти планируют лучше смотреть за тем, как управляющие компании, товарищества собственников недвижимости и иные обслуживающие организации дезинфицируют подъезды. Обработка мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в пять дней.

Карантин на Новый год могут ослабить при одном условии. Если к 15 декабря начнется тенденция к снижению общего числа заразившихся коронавирусом в Пермском крае, то некоторые ограничения могут быть отменены. Речь идет про работу заведений общепита, которым могут разрешить работать по ночам в новогодние праздники. Если же начнется рост, то ограничения, наоборот, могут усилить.

Больных с коронавирусом не будут отправлять на курорт. После переговоров правительства Пермского края с руководством курорта «Усть-Качка» принято решение отказаться от идеи размещения на территории курорта обсерватора. Кто стал инициатором отказа и причины — не раскрывается .