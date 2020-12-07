Челябинцы рассказали о побочных эффектах вакцины «Спутник V»

Побочные явления от «Спутник V» были незначительными, говорят уральцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Челябинцы, первыми в регионе получившие прививку от коронавируса «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний, рассказали о побочных эффектах. Они указали, что осложнений было немного и они оказались незначительными. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«42 добровольца из Челябинска приняли участие в первых пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса „Спутник V“. В целом, как и в рамках испытаний по всей стране, незначительные побочные явления после первой дозы были зарегистрированы не более чем у 15% человек», — уточнил URA.RU Выгоняйлов.

Побочными явлениями, которые отметили привитые, оказались небольшое однократное повышение температуры, незначительная боль и жжение в месте укола, слабость. По словам эпидемиолога, такие реакции расцениваются как слабые и могут быть в процессе вакцинации против любой инфекции. «Можно констатировать низкую реактогенность вакцины, что делает вакцину „Спутник V“ совершенно безопасной», — добавил URA.RU собеседник.

«Перед испытанием на добровольцах в России было проведено два этапа клинических испытаний вакцины. Части из них был введен препарат-пустышка, плацебо. Тогда количество побочных эффектов также было незначительным и сопоставимым по объему с любой другой вакциной», — добавил URA.RU Выгоняйлов.

Один из волонтеров, врач эпидемиолог ГКБ №1 Виталий Хрычев, также заявил, что перенес прививку очень хорошо. В Челябинске 7 декабря прививки из первых полученных 1000 доз вакцины поставили педагогам и медикам Челябинской области.