07 декабря 2020
06 декабря 2020

В мэрии Перми появится новая структура

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в администрации Свердловского района г. Перми об утверждении генерального плана. Пермь, флаг перми, герб перми
Отдел по развитию туризма войдет в структуру департамента экономполитики Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В администрации Перми появится отдел по развитию туризма. Вопрос обсуждался на комитете гордумы по экономическому развитию и был поддержан комитетом.

«Комитет гордумы поддержал предложение о наделении муниципалитета полномочиями по развитию туризма. Новый отдел будет создан в структуре департамента экономики и промышленной политики [администрации Перми]», — информирует пресс-служба главы города.

Новая структура мэрии будет принимать участие в разработке федеральных и региональных проектов и программ по туризму. Отдел по туризму также будет взаимодействовать с властью, бизнес-сообществом, общественностью и информировать горожан о проводимых туристических мероприятиях.

Создание отдела по туризму при мэрии должна рассмотреть гордума Перми на ближайшем заседании в декабре. Создать структуру, которая будет развивать туризм в Перми, ранее велел губернатор края Дмитрий Махонин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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