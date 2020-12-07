В мэрии Перми появится новая структура

Отдел по развитию туризма войдет в структуру департамента экономполитики Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В администрации Перми появится отдел по развитию туризма. Вопрос обсуждался на комитете гордумы по экономическому развитию и был поддержан комитетом.

«Комитет гордумы поддержал предложение о наделении муниципалитета полномочиями по развитию туризма. Новый отдел будет создан в структуре департамента экономики и промышленной политики [администрации Перми]», — информирует пресс-служба главы города.

Новая структура мэрии будет принимать участие в разработке федеральных и региональных проектов и программ по туризму. Отдел по туризму также будет взаимодействовать с властью, бизнес-сообществом, общественностью и информировать горожан о проводимых туристических мероприятиях.

Создание отдела по туризму при мэрии должна рассмотреть гордума Перми на ближайшем заседании в декабре. Создать структуру, которая будет развивать туризм в Перми, ранее велел губернатор края Дмитрий Махонин.