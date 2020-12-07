В ХМАО за больными коронавирусом следят сотрудники ГИБДД

В ХМАО сотрудникам ГИБДД из-за коронавируса приходится заниматься несвойственными функциями (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО сотрудники ГИБДД проводят поквартирные обходы по соблюдению режима самоизоляции коронавирусных больных. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Сургута.

«К нам домой приходили для проверки местонахождения гаишники. Я чуть не обомлел, когда их увидел. Вместо того, чтобы патрулировать дороги и следить за соблюдением ПДД, они ходят в коронавирусные рейды», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Источник URA.RU в силовых структурах региона подтверждает информацию. «Больше всего таких проверок у нас в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. И поквартирные обходы, и телефонные обзвоны. В план обходов включены и те, кто прилетел домой из-за зарубежных стран. И тыловые подразделения занимаются этим, и кадровики, и ГИБДД», — рассказывает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что, несмотря на увеличившуюся рабочую нагрузку из-за пандемии коронавируса, югорские полицейские рискуют остаться без новогодних премий. Причина в том, что УМВД отсутствует большая экономия фонда заработной платы по итогам года.