10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 11 декабря. Расширена программа переселения, будут запущены новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы в новогодние каникулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор спрогнозировал сроки окончания пандемии — для ямальцев расширят программу переселения — авиакомпания запустит дополнительные рейсы до Москвы — в ямальском селе не могут достроить больницу — в шесть медучреждений привезут КТ. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор назвал срок назначения ключевого чиновника и озвучил прогноз по COVID

Ямальцам разрешат покупать жилье в любом регионе страны

  • С 1 января 2021 года ямальцы, ожидающие переселения из ЯНАО по программе «Сотрудничество», смогут приобретать жилье не только в Тюменской области, но и в других регионах России.

«Ямал» открывает новые рейсы в Москву

  • Авиакомпании «Ямал» запускает дополнительные пассажирские рейсы между Салехардом и Москвой в новогодние каникулы. Информация о трех запланированных перелетах размещена на официальном сайте перевозчика.

В ямальском селе два года ждут больницу

  • Правительство ЯНАО начало искать подрядчика для строительства больницы в национальном ямальском селе Самбург. Ее планировали начать строить еще в 2018 году.

Шесть больниц получат аппараты КТ

  • В декабре 2020 года новые компьютерные томографы появятся в шести медицинских учреждениях округа. Пока аппараты не установлены, ямальцев будут направлять на рентген.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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