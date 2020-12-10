Губернатор спрогнозировал сроки окончания пандемии — для ямальцев расширят программу переселения — авиакомпания запустит дополнительные рейсы до Москвы — в ямальском селе не могут достроить больницу — в шесть медучреждений привезут КТ. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Губернатор назвал срок назначения ключевого чиновника и озвучил прогноз по COVID
- Новый руководитель дептранса округа, которого не могут найти с сентября, будет назначен в начале 2021 года.
- Пандемия коронавируса продлится, по меньшей мере, до середины 2021 года. Такой прогноз озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Ямальцам разрешат покупать жилье в любом регионе страны
- С 1 января 2021 года ямальцы, ожидающие переселения из ЯНАО по программе «Сотрудничество», смогут приобретать жилье не только в Тюменской области, но и в других регионах России.
«Ямал» открывает новые рейсы в Москву
- Авиакомпании «Ямал» запускает дополнительные пассажирские рейсы между Салехардом и Москвой в новогодние каникулы. Информация о трех запланированных перелетах размещена на официальном сайте перевозчика.
В ямальском селе два года ждут больницу
- Правительство ЯНАО начало искать подрядчика для строительства больницы в национальном ямальском селе Самбург. Ее планировали начать строить еще в 2018 году.
Шесть больниц получат аппараты КТ
- В декабре 2020 года новые компьютерные томографы появятся в шести медицинских учреждениях округа. Пока аппараты не установлены, ямальцев будут направлять на рентген.
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