Свердловская прокуратура не согласилась со свободой Лошагина

Смягчение приговора в прокуратуре посчитали несправедливым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура обжаловала смягчение наказания для фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену-модель. Ведомство направило в областной суд апелляционное представление на решение Чкаловского районного суда. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре считают, что суд первой инстанции не учел все обстоятельства при решении о смягчении. А смягчение наказания чрезмерным и несправедливым. «Прокуратура в апелляционном представлении просит суд второй инстанции отменить постановление районного суда и оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — уточнили в прокуратуре Свердловской области. В ведомстве добавили, что в прокуратуру поступило обращение потерпевшей, которая полагает, что Чкаловский суд не учел ее мнения.

Чкаловский суд смягчил наказание для Лошагина, заменив колонию на ограничение свободы. В прокуратуре Свердловской области рассказали, что Лошагину до конца срока оставалось три года и 25 дней.

Ранее URA.RU писало, что уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле. Известно, что Лошагина хотели изнасиловать заключенные.