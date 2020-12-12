Политолог: боевые столкновения в Карабахе неизбежны

Следить за порядком в Карабахе должны миротворцы, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Дальнейшие вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе неизбежны. Такое мнение выразил журналист и политолог Георгий Бовт.

«В соглашении прописано возвращение беженцев на свою территорию. В то же время трудно ожидать беспристрастности от обеих сторон. В свое время азербайджанцы были изгнаны с оккупированных территорий довольно жесткими методами. Ожидать от них, что сейчас они будут проявлять повышенное милосердие, было бы наивно», — цитирует политолога BFM. По его словам, следить за порядком в Карабахе должны миротворцы, поскольку Азербайджан и Армения относятся друг к другу враждебно.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий на территории НКР. Накануне был зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня, пишет Nation News. Перестрелка произошла в районе двух населенных пунктов — Хин Таглар и Хцаберд в Гадрутском районе. Информацию об этом подтверждают обе стороны конфликта, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.