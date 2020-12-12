В Челябинской области появились новые жертвы коронавируса

За сутки от инфекции скончались 13 челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области снова выросло — 303 новых случая за сутки 13 декабря. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Скончались от инфекции 13 человек.

«На утро 13 декабря в регионе подтверждено 30 550 случаев заболевания COVID-19 (+ 303 новых)», — говорится в официальном telegram-канале минздрава Челябинской области. Среди вновь заболевших — три школьника.

Восемь человек умерли непосредственно от COVID-19 (шестеро мужчин в возрасте от 47 до 86 лет и одна женщина 57 лет). Еще у пяти коронавирус осложнил тяжелые заболевания, что и привело к смерти.

В Челябинской области на данный момент действуют следующие ограничения:

обязательный масочный режим в общественных местах;

социальное дистанцирование;

обязательная дезинфекция;

режим самоизоляции для граждан старше 65 лет;

запрет на развлекательные и танцевальные программы в кафе и ресторанах;

запрет на ночную работу точек общепита с 1 декабря по 10 января;

отменены торжественные открытия ледовых городков;

всем чиновникам запрещены новогодние корпоративы.