12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Челябинской области появились новые жертвы коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
За сутки от инфекции скончались 13 челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области снова выросло — 303 новых случая за сутки 13 декабря. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Скончались от инфекции 13 человек.

«На утро 13 декабря в регионе подтверждено 30 550 случаев заболевания COVID-19 (+ 303 новых)», — говорится в официальном telegram-канале минздрава Челябинской области. Среди вновь заболевших — три школьника.

Восемь человек умерли непосредственно от COVID-19 (шестеро мужчин в возрасте от 47 до 86 лет и одна женщина 57 лет). Еще у пяти коронавирус осложнил тяжелые заболевания, что и привело к смерти.

В Челябинской области на данный момент действуют следующие ограничения:

  • обязательный масочный режим в общественных местах;
  • социальное дистанцирование;
  • обязательная дезинфекция;
  • режим самоизоляции для граждан старше 65 лет;
  • запрет на развлекательные и танцевальные программы в кафе и ресторанах;
  • запрет на ночную работу точек общепита с 1 декабря по 10 января;
  • отменены торжественные открытия ледовых городков;
  • всем чиновникам запрещены новогодние корпоративы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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