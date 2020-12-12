В Челябинской области появились новые жертвы коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области снова выросло — 303 новых случая за сутки 13 декабря. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Скончались от инфекции 13 человек.
«На утро 13 декабря в регионе подтверждено 30 550 случаев заболевания COVID-19 (+ 303 новых)», — говорится в официальном telegram-канале минздрава Челябинской области. Среди вновь заболевших — три школьника.
Восемь человек умерли непосредственно от COVID-19 (шестеро мужчин в возрасте от 47 до 86 лет и одна женщина 57 лет). Еще у пяти коронавирус осложнил тяжелые заболевания, что и привело к смерти.
В Челябинской области на данный момент действуют следующие ограничения:
- обязательный масочный режим в общественных местах;
- социальное дистанцирование;
- обязательная дезинфекция;
- режим самоизоляции для граждан старше 65 лет;
- запрет на развлекательные и танцевальные программы в кафе и ресторанах;
- запрет на ночную работу точек общепита с 1 декабря по 10 января;
- отменены торжественные открытия ледовых городков;
- всем чиновникам запрещены новогодние корпоративы.
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