Володин ответил, когда реализуют все поправки к Конституции

Депутаты активно работают над реализацией поправок в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Депутаты стараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституцию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он не смог назвать конкретного срока завершения работы.

«Говорить надо о качестве изменений, а не о праздниках, к которым необходимо работу завершить», — заявил Володин в интервью «Российской газете».

При этом он отметил, что принятые решения сделают страну сильнее, а поправки улучшат стандарты жизни россиян. Например, будут дополнительно защищены права граждан на качественную медпомощь. «Это очень важно. В тех же Соединенных Штатах Америки нет конституционной нормы, в соответствии с которой должна быть оказана бесплатная медицинская помощь. В итоге выросла смертность населения, в том числе в домах престарелых» — подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, в целом работа по реализации поправок в Конституцию идет очень активно, чтобы как можно быстрее люди почувствовали результат решений.

Общероссийское голосование по изменению главного документа РФ проходило 1 июля. За поправки проголосовало 77,92% россиян. Уже 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию, передает РАПСИ .