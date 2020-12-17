COVID в Челябинской области утвердился на новых позициях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 18 декабря — 377-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 283-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 31 789, выздоровели 20 156 и скончались 1 107 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 762 668 (+28 214) случае заражения. Вылечились 2 202 540 (+26 440) пациентов — более 79% от заболевших. Умерли 49 151 (+587) человек — почти 1,8% от заразившихся.

COVID укрепился на новых позициях на Южном Урале

К утру 17 декабря в Челябинской области зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки. Столько же зараженных выявили накануне, днем ранее их было 309. При этом второй день подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19 — это рекордная цифра суточной смертности с начала пандемии. Из них девять человек погибли непосредственно от коронавирусной пневмонии, у остальных инфекция осложнила имевшиеся тяжелые заболевания.

…и в стране

В России на ту же дату число заболевших приблизилось к рекорду в 29 039 человек, зафиксированному 6 декабря. В УрФО больше всего заболевших в Свердловской области — 397 за сутки. В ХМАО и ЯНАО количество заразившихся увеличилось на 229 и 187 человек соответственно. В Тюменской области за сутки вирус обнаружен у 166 человек, в Курганской — у 109, в Пермском крае заболевших стало больше на 329 человек.

От COVID умер глава федеральной структуры

Начальник управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский заразился коронавирусной инфекцией и умер 17 декабря. 53-летний чиновник заболел 1 декабря и тяжело переносил болезнь. Слободянского очень уважали в ведомстве, и трагедия произвела крайне тяжелое впечатление на сотрудников.

Текслер отправит школьников на досрочные каникулы

Досрочные каникулы будут объявлены в школах Челябинской области с 28 декабря, ученики уйдут на отдых за неделю до Нового года. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Соответственно, все оценки за год будут озвучены 25 декабря. Ранее предполагалось, что последнюю неделю года школы будут учиться в «лайт-режиме».

Целый район откажется от новогодних банкетов

Глава Карталинского района Анатолий Вдовин разослал письма руководителям муниципальных учреждений с просьбой отказаться от новогодних банкетов. «Кроме того, об этом же мы говорим и с руководителями коммерческих организаций района. Ситуация серьезная, нужно не допустить всплеска заболеваемости», — пояснил URA.RU Вдовин.