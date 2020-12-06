Врач раскрыл, готова ли Челябинская область к вакцинации от COVID

Прививочные базы Челябинской области готовы принять первых пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все прививочные кабинеты 69 медучреждений Челябинской области полностью готовы к старту прививочной кампании от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«Челябинская область полностью готова к старту прививочной кампании. В прививочных кабинетах 69 медучреждений региона готово все необходимое для поставок тысячных доз вакцины с соблюдением необходимой холодовой цепи», — уточнил URA.RU Выгоняйлов. Эксперт добавил, что времени на одного пациента потребуется не больше, чем при аналогичной процедуре вакцинации против любой другой инфекции.

Эпидемиолог напомнил, что на всех этапах обращения вакцины «Спутник V» необходимы морозильники с температурой 18 градусов ниже нуля. По его словам, в данный момент в регионе подготовлена возможность для проведения вакцинации в объемах, в десятки раз превышающих выделенную партию.