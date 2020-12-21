Эффективность майских указов Путина оценили в доходах бюджетников

Майские указы президента обеспечили опережающий рост зарплат бюджетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Майские указы президента России, которые были даны в 2012 году, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе, однако их реализация сопровождалась сокращением штата и ростом нагрузки. Это следует из материалов Счетной палаты по итогам анализа указов в части увеличения зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы.

«В целом по экономике в 2012—2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании — в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза», — приводит РИА «Новости» выдержку из отчета. При этом, как отмечается, рост зарплат сопровождался сокращением численности сотрудников: младшего медперсонала в 2013—2019 годы стало меньше на 61,3%, соцработников — на 32,6%, хотя педагогов, наоборот, стало больше в силу демографических показателей, открытия новых школ и детских садов.

Еще одним инструментом повышение зарплаты стала оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указанных категорий переводились в другие. Это позволило повышать зарплату одним и, возможно, сокращать другим. Оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда, в результате чего нагрузка на бюджетников выросла. К примеру, на одного соцработника — на 66,7%.