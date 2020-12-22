22 декабря 2020

Курганские театры открываются, несмотря на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка губернатора. Курган, концерт, сказка, выступление, театр, гномы
В театрах Кургана начнут показывать детские спектакли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганском государственном театре драмы и театре кукол «Гулливер» с конца декабря пройдут детские спектакли. Данная информация размещена на сайте театров. Ранее они приостановили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 24 декабря в Курганском театре драмы возобновляются детские спектакли», — указано на сайте театра. В расписании указано, что они пройдут до 14 января в помещении.

Также новогодние спектакли пройдут в театре кукол «Гулливер». Там, помимо уличной площадки, мероприятия состоятся в малом и больших залах. Спектакли пройдут с 24 декабря по 7 января.

В октябре данные театры приостановили показ спектаклей из-за угрозы распространения коронавируса. Работать театрам в регионе не запрещено. На 23 декабря всего в Курганской области было выявлено 11 255 случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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