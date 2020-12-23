Мэру Нижнего Тагила угрожает отставка

Поводом для претензий к Владиславу Пинаеву стала сдача принадлежащей ему недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву: на протяжении нескольких лет он получал доход от сдачи недвижимости в Екатеринбурге. Как сообщил URA.RU источник в органах областной власти, комиссия посчитала это нарушением федерального закона «О противодействии коррупции», что чревато отставкой.

«Владислав Пинаев сдавал в аренду принадлежавшее ему помещение площадью 800 квадратных метров на Московском тракте в Екатеринбурге и получал от этого доход», — рассказал собеседник агентства. По его версии, это может привести к отставке главы муниципалитета, на чем настаивает замгубернатора Свердловской области — руководитель аппарата Валерий Чайников. Сам Валерий Чайников отказался комментировать ситуацию.

Мэр Нижнего Тагила в беседе с URA.RU подтвердил факт сдачи помещения в аренду, пояснив, что ежегодно указывал доходы от нее в своей декларации, и ранее какие-либо претензии по итогам проверок декларации к нему не поступали. Владислав Пинаев подчеркнул, что никаких нарушений законодательства не допустил.

По словам начальника юридического управления мэрии Алексея Буйнова, Конституционный суд РФ неоднократно давал пояснения о том, что закон не запрещает лицам, замещающим муниципальные должности, сдавать свою недвижимость в аренду и получать доход, если это явно не является предпринимательской деятельностью по смыслу гражданского законодательства. «В данном случае в договоре аренды не указаны какое-либо виды коммерческого использования. Помещение не приобреталось в период нахождения на государственной или муниципальной службе для целей сдачи в аренду или осуществления коммерческой деятельности. Наоборот, было приобретено до поступления Владислава Пинаева на муниципальную службу и сдавалось в аренду в связи с необходимостью его содержания. Насколько я знаю, в данный момент эта недвижимость вообще отчуждена», — прокомментировал Алексей Буйнов. Тем не менее, городской думе Нижнего Тагила предстоит рассмотреть информацию антикоррупционной комиссии на своем заседании.