Топовый юрист анекдотом ответил на идею Кульберга увольнять за мат

Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов поставил под сомнение предложение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) увольнять с работы за мат. Он сказал URA.RU, что работодатель должен учитывать, при каких обстоятельствах совершен проступок, и привел в пример анекдот.
«Можно было выразиться более корректно: давайте уважительно относиться к своим коллегам, не допускать ненормативной лексики и конфликтов. Такие фразы в локальных актах встречаются уже сейчас и приводят к тому, что работники, которые позволяют себе соответствующие высказывания именно в отношении коллег — я это подчеркиваю — привлекаются к ответственности в виде выговора. Я сам участвовал в суде, где объявили выговор девушке, которая материлась на коллегу. Но если просто опаздываешь что-то сделать или по пальцу ударил молотком, надо ли за это увольнять?» — задался вопросом Кофанов.
И ответил анекдотом. «Если ты ударил молотком по пальцу и сказал: „Ой, больно“, значит тебе не больно», — пошутил юрист.
Он считает, что вносить поправки о мате в Трудовой кодекс РФ излишне, и работодателю необходимо понимать, какие обстоятельства толкнули сотрудника на проступок. «Нельзя просто так наказывать за мат. Надо понимать, при каких условиях это было сказано», — уверен Кофанов.
Ранее митрополит Евгений призвал за мат в публичном месте сажать на 15 суток и увольнять с работы. На подобное предложение священника вдохновил «Толковый словарь государственного русского языка», который подготовил Петербургский госуниверситет. Кульберг назвал книгу «научным трудом, который теперь актуален для каждого гражданина».
