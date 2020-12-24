Распространение инфекции вновь ускорилось Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 25 декабря — 384-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 290-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 33 961, выздоровели 21 118 и скончались 1 199 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 963 688 (+29 935) случаев заражения. Вылечились 2 370 857 (+26 890) пациентов — почти 80% от общего числа заболевших. Умерли 53 096 (+635) человек —1,8% от заразившихся.

Статистика ухудшилась

По данным на 24 декабря, в регионе зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом за сутки. Заболеваемость снова растет: накануне было 309 заболевших, днем ранее 305. Суточная смертность не изменилась с прошлого дня — 15 случаев за сутки. При этом десять пожилых пациентов умерли непосредственно от COVID, у остальных он наложился на тяжелые болезни.

В УрФО ситуация сходная. В Свердловской области число зараженных выросло до 418 за сутки, в Пермском крае выявили 330 заболевших. Лучше обстоит дело в ХМАО (+229 зараженных) и ЯНАО (+177). В Тюменской и Курганской областях заболели 170 и 106 человек.

Закрываются три коронавирусных госпиталя

Сразу три госпитальные базы для лечения коронавируса будут переведены на обслуживание плановых пациентов с обычными болезнями. Речь идет о ковидариях в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном. Резерв свободных коек для коронавирусных больных стабильно держится выше 20%, рост случаев относительно легкого течения COVID позволяет многим пациентам лечиться на дому.

Челябинский бар поспорил с мэрией из-за концерта Шаца

Челябинский бар «Brewki Bar» после сообщений СМИ могут закрыть на срок до 90 суток после скандала с «антиковидным» концертом комика Михаила Шаца. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили о начале административного расследования давки в зале, где за тесно стоящими столиками собрались зрители без масок — фотографии с мероприятия попали в СМИ. В баре назвали обвинения «жутким враньем» и «знатной клеветой». Спор предстоит разрешить в суде.

Власти готовят решение по карантину.

Новых карантинных ограничений в Челябинской области в ближайшее время вводить не планируется. «Режим ограничений у нас бессрочный, но ужесточения мер пока не планируется. Сейчас режим ограничения оптимальный. Многое зависит от того, как жители Челябинской области проведут новогодние праздники», — заявил 24 декабря губернатор Алексей Текслер. Однако предстоит принять решение о продлении режима повышенной готовности, истекающего 27 декабря. Он касается, прежде всего, людей возрастом 65+.

Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем

Снизить число контактов и угрозу дополнительных заражений позволит объявление 31 декабря выходным днем. «Южноуральцы вместе со всей страной смогут спокойно провести этот день, подготовиться и встретить Новый год», — заявил губернатор Текслер на пресс-конференции 24 декабря. При этом, в отличие от многих регионов, в Челябинской области не стали делать субботу, 26 декабря, рабочей.