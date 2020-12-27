На выходных COVID немного ослабил натиск на Челябинскую область Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 28 декабря, — 387-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 303-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 34 902, выздоровели 21 446 и скончались 1 243 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 050 248 (+28 284) случаев заражения. Вылечились 2 450 829 (+24 390) пациентов — более 80% от заболевших. Умерло 54 778 (+552) человек — 1,8% от заразившихся.

COVID взял паузу

В прошедшее воскресенье распространение инфекции несколько замедлилось. За день в Челябинской области зафиксировали 311 новых зараженных коронавирусом. Накануне их было 316, а днем ранее 314. Как заметила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, выходные всегда дают некоторое снижение заболеваемости по сравнению с рабочими днями — тем не менее, тенденция обнадеживающая. Умерло 26 и 27 декабря на Южном Урале соответственно 15 и 14 пациентов с коронавирусом.

Текслер продлил карантин на 2021 год

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области с началом пандемии коронавируса, продлен до 24 января 2021 года. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер 25 декабря. Ранее срок карантина истекал 28 декабря. «Мы продлеваем режим повышенной готовности исключительно в логике возможности для людей категории 65+ получать больничные листы. При этом ограничения, которые у нас действуют, бессрочные», — пояснил на пресс-конференции глава региона.

Ученики двух челябинских школ изолированы из-за коронавируса

Ученики двух школ в Челябинске и Пласте отправлены на самоизоляцию как контактные по коронавирусу. «В ближайшее время им сделают мазки и определят, заразились они коронавирусом или нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. В ведомстве добавили, что на карантине по ОРВИ сейчас находятся 66 классов в 34 школах области. «За минувшие две недели существенно сократилась заболеваемость ОРВИ. Заболеваемость среди педагогов также уменьшается. Сейчас на больничном по различным основаниям находятся 1262 учителя из более чем 30 тысяч, которые трудятся в регионе. В минобразования отметили, что благодаря новогодним каникулам педагоги смогут выздороветь и приступить к январским занятиям.

Детсады закроются последними

31 декабря в детсадах будут работать дежурные группы. Их откроют для детей, чьи родители в последний день года выйдут на работу. Ранее власти региона объявили 31 декабря выходным. Однако это правило распространяется только на госслужащих и ряд бюджетников.