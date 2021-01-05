Путин предложил ввести новую детскую выплату

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул необходимость внимательного отношения ко всем проблемам социального характера Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин во время своего совещания с главами российских регионов предложил ввести новые пособия для детей. По его словам, стоит рассмотреть вопрос о финансировании горячего питания семьям, чьи дети учатся в малокомплектных школах.

«Выдача напрямую семьям соответствующих финансовых ресурсов, которые им положены, всегда эффективна. Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием», — приводит слова президента телеканал «Россия 24».

Ранее Минтруд предложил внести изменения в выплаты на детей от трех до семи лет. В частности, в ведомстве хотят при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на пособие учитывать также детей, находящихся под опекой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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