Губернатор Югры Наталья Комарова тяжело переживает смерть Геннадия Бухтина Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова не смогла сдержать слез при объявлении о смерти первого вице-губернатора Югры Геннадия Бухтина, который утром скончался в московской клинике от последствий коронавируса. О произошедшей трагедии глава региона сообщила во время онлайн-встречи с жителями Нягани, передает корреспондент URA.RU.

Губернатору ХМАО пришлось сделать небольшую паузу, чтобы сообщить югорчанам о произошедшей трагедии. «Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин. Больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память», — сообщила Комарова.

Глава региона также добавила, что ей пришлось прервать рабочую поездку в Нягань из-за произошедших событий. Эфир с жителями она вела уже из студии в Ханты-Мансийске. На этой встрече она обсудила ключевые проблемы, стоящие сегодня перед городом, вместе с населением и местными властями.

Ранее URA.RU сообщало о смерти первого вице-губернатора ХМАО. Представители политических кругов региона высказали слова поддержки семье Бухтина.