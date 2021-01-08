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Губернатор ХМАО не смогла сдержать слез из-за смерти первого зама. Видео

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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова тяжело переживает смерть Геннадия Бухтина Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова не смогла сдержать слез при объявлении о смерти первого вице-губернатора Югры Геннадия Бухтина, который утром скончался в московской клинике от последствий коронавируса. О произошедшей трагедии глава региона сообщила во время онлайн-встречи с жителями Нягани, передает корреспондент URA.RU.

Губернатору ХМАО пришлось сделать небольшую паузу, чтобы сообщить югорчанам о произошедшей трагедии. «Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин. Больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память», — сообщила Комарова.

Глава региона также добавила, что ей пришлось прервать рабочую поездку в Нягань из-за произошедших событий. Эфир с жителями она вела уже из студии в Ханты-Мансийске. На этой встрече она обсудила ключевые проблемы, стоящие сегодня перед городом, вместе с населением и местными властями.

Ранее URA.RU сообщало о смерти первого вице-губернатора ХМАО. Представители политических кругов региона высказали слова поддержки семье Бухтина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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