Экономист назвала четыре способа накопить деньги в кризис

Татьяна Скрыль рекомендовала переводить накопления в доллары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Наиболее правильным способом преумножить свои сбережения в текущем году будет вложение средств в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) или их размещение на банковских депозитах. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США», — сказала Скрыль. Она подчеркнула, что нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую. По ее словам, если же вкладываться в недвижимость, то это не только выгодно, но и позволит улучшить свое жилищное положение.

Также эксперт предложила размещать средства в ПИФы. Это выгодный способ, но более рискованный, чем депозиты, но выгодный в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет РИА «Новости». Сохранить средства точно помогут депозиты в банках, уверена Скрыль.

Экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич рекомендовал для сохранения накоплений, хранить их в валюте. Также он советовал тратить меньше, чем получаете. Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, считает, что вложение в недвижимость сейчас не выгодно, передает « Утро.ру ». Эксперт объяснил это тем, что в ближайшее время роста цен на жилье не ожидается.